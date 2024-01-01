Tunus dinarından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile TND → SEK çevirin

1.000 tnd
3.341,30 sek

1.00000 TND = 3.34130 SEK

22:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548351.0772589.42421.450791.650960.9480118.3698
1 GBP1.1698211.26025104.6151.697241.931421.10921.4904
1 USD0.92830.793493183.01161.346751.532570.8801517.0525
1 INR0.01118260.009558820.012046510.01622360.01846210.01060270.205423

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tunus dinarından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / İsveç Kronu
1 TND3.34130 SEK
5 TND16.70650 SEK
10 TND33.41300 SEK
20 TND66.82600 SEK
50 TND167.06500 SEK
100 TND334.13000 SEK
250 TND835.32500 SEK
500 TND1670.65000 SEK
1000 TND3341.30000 SEK
2000 TND6682.60000 SEK
5000 TND16706.50000 SEK
10000 TND33413.00000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Tunus Dinarı
1 SEK0.29928 TND
5 SEK1.49642 TND
10 SEK2.99284 TND
20 SEK5.98568 TND
50 SEK14.96420 TND
100 SEK29.92840 TND
250 SEK74.82100 TND
500 SEK149.64200 TND
1000 SEK299.28400 TND
2000 SEK598.56800 TND
5000 SEK1496.42000 TND
10000 SEK2992.84000 TND