Tayland bahtından Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile THB → GTQ çevirin

1.000 thb
216,47 gtq

1.00000 THB = 0.21646 GTQ

22:07 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552451.077289.43631.450671.650750.9478818.3748
1 GBP1.1692611.25955104.5761.696241.93021.1083121.4853
1 USD0.928350.793934183.02661.34671.532450.8800517.0579
1 INR0.01118110.009562410.012044310.01622010.01845730.01059960.205451

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tayland bahtından Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Guatemala Quetzalı
1 THB0.21646 GTQ
5 THB1.08232 GTQ
10 THB2.16465 GTQ
20 THB4.32930 GTQ
50 THB10.82325 GTQ
100 THB21.64650 GTQ
250 THB54.11625 GTQ
500 THB108.23250 GTQ
1000 THB216.46500 GTQ
2000 THB432.93000 GTQ
5000 THB1082.32500 GTQ
10000 THB2164.65000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Tayland Bahtı
1 GTQ4.61968 THB
5 GTQ23.09840 THB
10 GTQ46.19680 THB
20 GTQ92.39360 THB
50 GTQ230.98400 THB
100 GTQ461.96800 THB
250 GTQ1154.92000 THB
500 GTQ2309.84000 THB
1000 GTQ4619.68000 THB
2000 GTQ9239.36000 THB
5000 GTQ23098.40000 THB
10000 GTQ46196.80000 THB