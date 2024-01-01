Tayland bahtından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile THB → BTN çevirin

1.000 thb
2.299,41 btn

1.00000 THB = 2.29941 BTN

22:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549151.076989.40431.450151.650550.94769518.3693
1 GBP1.1697111.25935104.5511.695841.930191.1085321.4815
1 USD0.92860.79406183.02011.34661.532680.879917.0576
1 INR0.01118510.009564680.012045310.01622020.01846160.01059860.205463

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tayland bahtından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Bhutan Ngultrumu
1 THB2.29941 BTN
5 THB11.49705 BTN
10 THB22.99410 BTN
20 THB45.98820 BTN
50 THB114.97050 BTN
100 THB229.94100 BTN
250 THB574.85250 BTN
500 THB1149.70500 BTN
1000 THB2299.41000 BTN
2000 THB4598.82000 BTN
5000 THB11497.05000 BTN
10000 THB22994.10000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Tayland Bahtı
1 BTN0.43489 THB
5 BTN2.17447 THB
10 BTN4.34895 THB
20 BTN8.69790 THB
50 BTN21.74475 THB
100 BTN43.48950 THB
250 BTN108.72375 THB
500 BTN217.44750 THB
1000 BTN434.89500 THB
2000 BTN869.79000 THB
5000 BTN2174.47500 THB
10000 BTN4348.95000 THB