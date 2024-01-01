Saint Helena poundundan Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile SHP → DOP çevirin

1.000 shp
73.848,70 dop

1.00000 SHP = 73.84870 DOP

20:51 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.7939340.92851.533391.3455518.95011.347051.6376
1 GBP1.2595511.16951.931381.6947923.86861.696682.06264
1 EUR1.0770.85506511.651461.4491620.40931.450771.76369
1 AUD0.652150.5177640.60552510.877512.35830.8784791.06796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Dominik Pesosu
1 SHP73.84870 DOP
5 SHP369.24350 DOP
10 SHP738.48700 DOP
20 SHP1476.97400 DOP
50 SHP3692.43500 DOP
100 SHP7384.87000 DOP
250 SHP18462.17500 DOP
500 SHP36924.35000 DOP
1000 SHP73848.70000 DOP
2000 SHP147697.40000 DOP
5000 SHP369243.50000 DOP
10000 SHP738487.00000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Saint Helena Poundu
1 DOP0.01354 SHP
5 DOP0.06771 SHP
10 DOP0.13541 SHP
20 DOP0.27082 SHP
50 DOP0.67706 SHP
100 DOP1.35412 SHP
250 DOP3.38530 SHP
500 DOP6.77060 SHP
1000 DOP13.54120 SHP
2000 DOP27.08240 SHP
5000 DOP67.70600 SHP
10000 DOP135.41200 SHP