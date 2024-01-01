100 İsveç kronundan Moğol tugrikine

Reel döviz kuru ile SEK → MNT çevirin

100 sek
31.953,40 mnt

1,000kr SEK = 319,5₮ MNT

16:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SEK → MNT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SEK → MNTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek322,6450325,2680
Düşük312,0010309,3980
Ortalama317,9615318,2041
Değişim-0.77%2.37%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SEK → MNT istatistikleri

SEK → MNT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 322,6450, en düşük 312,0010 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 317,9615 oldu. SEK → MNT kurundaki değişiklik -0.77 değerindeydi.

SEK → MNT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 325,2680, en düşük 309,3980 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 318,2041 oldu. SEK → MNT kurundaki değişiklik 2.37 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83910,95183,7971,3853,931
1 EUR1,09110,8537,46311,94991,4361,5114,289
1 GBP1,281,17318,75114,012107,2231,7725,03
1 DKK0,1460,1340,11411,60112,2520,2020,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan Moğol tugrikine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MNT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → MNT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Moğol Tugriki
1 SEK319,53400 MNT
5 SEK1.597,67000 MNT
10 SEK3.195,34000 MNT
20 SEK6.390,68000 MNT
50 SEK15.976,70000 MNT
100 SEK31.953,40000 MNT
250 SEK79.883,50000 MNT
500 SEK159.767,00000 MNT
1000 SEK319.534,00000 MNT
2000 SEK639.068,00000 MNT
5000 SEK1.597.670,00000 MNT
10000 SEK3.195.340,00000 MNT
Çevrim kurları Moğol Tugriki / İsveç Kronu
1 MNT0,00313 SEK
5 MNT0,01565 SEK
10 MNT0,03130 SEK
20 MNT0,06259 SEK
50 MNT0,15648 SEK
100 MNT0,31296 SEK
250 MNT0,78239 SEK
500 MNT1,56478 SEK
1000 MNT3,12956 SEK
2000 MNT6,25912 SEK
5000 MNT15,64780 SEK
10000 MNT31,29560 SEK