10 bin İsveç kronundan Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile SEK → DKK çevirin

10.000 sek
6.504,03 dkk

1,000kr SEK = 0,6504kr DKK

03:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → DKK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,65190,6652
Düşük0,63510,6351
Ortalama0,64390,6508
Değişim0.12%1.91%
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1 SEK → DKK istatistikleri

SEK → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6519, en düşük 0,6351 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6439 oldu. SEK → DKK kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.

SEK → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6652, en düşük 0,6351 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6508 oldu. SEK → DKK kurundaki değişiklik 1.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83610,883,961,3743,959
1 EUR1,09210,8567,46311,79191,6641,54,322
1 GBP1,2761,16918,72313,782107,1421,7535,052
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2830,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Danimarka Kronu
1 SEK0,65040 DKK
5 SEK3,25201 DKK
10 SEK6,50403 DKK
20 SEK13,00806 DKK
50 SEK32,52015 DKK
100 SEK65,04030 DKK
250 SEK162,60075 DKK
500 SEK325,20150 DKK
1000 SEK650,40300 DKK
2000 SEK1.300,80600 DKK
5000 SEK3.252,01500 DKK
10000 SEK6.504,03000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / İsveç Kronu
1 DKK1,53751 SEK
5 DKK7,68755 SEK
10 DKK15,37510 SEK
20 DKK30,75020 SEK
50 DKK76,87550 SEK
100 DKK153,75100 SEK
250 DKK384,37750 SEK
500 DKK768,75500 SEK
1000 DKK1.537,51000 SEK
2000 DKK3.075,02000 SEK
5000 DKK7.687,55000 SEK
10000 DKK15.375,10000 SEK