1 Seyşeller rupisinden Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile SCR → DKK çevirin

1 scr
0,50 dkk

1,000₨ SCR = 0,4959kr DKK

13:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → DKK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,51540,5189
Düşük0,45780,4578
Ortalama0,49170,4986
Değişim-0.38%-2.34%
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1 SCR → DKK istatistikleri

SCR → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5154, en düşük 0,4578 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4917 oldu. SCR → DKK kurundaki değişiklik -0.38 değerindeydi.

SCR → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5189, en düşük 0,4578 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4986 oldu. SCR → DKK kurundaki değişiklik -2.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8511,08991,2121,5091,6680,94320,688
1 GBP1,17511,28107,1971,7731,9611,10824,313
1 USD0,9180,781183,7541,3861,5320,86618,996
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Danimarka Kronu
1 SCR0,49585 DKK
5 SCR2,47925 DKK
10 SCR4,95851 DKK
20 SCR9,91702 DKK
50 SCR24,79255 DKK
100 SCR49,58510 DKK
250 SCR123,96275 DKK
500 SCR247,92550 DKK
1000 SCR495,85100 DKK
2000 SCR991,70200 DKK
5000 SCR2.479,25500 DKK
10000 SCR4.958,51000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Seyşeller Rupisi
1 DKK2,01674 SCR
5 DKK10,08370 SCR
10 DKK20,16740 SCR
20 DKK40,33480 SCR
50 DKK100,83700 SCR
100 DKK201,67400 SCR
250 DKK504,18500 SCR
500 DKK1.008,37000 SCR
1000 DKK2.016,74000 SCR
2000 DKK4.033,48000 SCR
5000 DKK10.083,70000 SCR
10000 DKK20.167,40000 SCR