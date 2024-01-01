bin Arabistan riyalinden Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → SRD çevirin

1.000 sar
7.673,14 srd

1,000SR SAR = 7,673$ SRD

10:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → SRD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → SRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,11678,9846
Düşük7,67317,6731
Ortalama7,90788,3221
Değişim-5.46%-14.60%
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1 SAR → SRD istatistikleri

SAR → SRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,1167, en düşük 7,6731 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,9078 oldu. SAR → SRD kurundaki değişiklik -5.46 değerindeydi.

SAR → SRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,9846, en düşük 7,6731 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,3221 oldu. SAR → SRD kurundaki değişiklik -14.60 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,746278,91,3870,92457,981,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,36201,01610,66641,7891,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Surinam Doları
1 SAR7,67314 SRD
5 SAR38,36570 SRD
10 SAR76,73140 SRD
20 SAR153,46280 SRD
50 SAR383,65700 SRD
100 SAR767,31400 SRD
250 SAR1.918,28500 SRD
500 SAR3.836,57000 SRD
1000 SAR7.673,14000 SRD
2000 SAR15.346,28000 SRD
5000 SAR38.365,70000 SRD
10000 SAR76.731,40000 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Arabistan Riyali
1 SRD0,13033 SAR
5 SRD0,65163 SAR
10 SRD1,30325 SAR
20 SRD2,60650 SAR
50 SRD6,51625 SAR
100 SRD13,03250 SAR
250 SRD32,58125 SAR
500 SRD65,16250 SAR
1000 SRD130,32500 SAR
2000 SRD260,65000 SAR
5000 SRD651,62500 SAR
10000 SRD1.303,25000 SAR