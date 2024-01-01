Arabistan riyalinden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile SAR → LSL çevirin

1.000 sar
5.054,43 lsl

1.00000 SAR = 5.05443 LSL

19:40 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD182.9985278.971.347150.9286555.95771.533150.793808
1 INR0.012048413.361150.0162310.01118860.6742010.01847210.00956413
1 PKR0.003584610.29751810.004829010.00332880.2005870.005495770.0028455
1 CAD0.74230861.6104207.08210.68933341.53781.138070.58925

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Lesotho Lotisi
1 SAR5.05443 LSL
5 SAR25.27215 LSL
10 SAR50.54430 LSL
20 SAR101.08860 LSL
50 SAR252.72150 LSL
100 SAR505.44300 LSL
250 SAR1263.60750 LSL
500 SAR2527.21500 LSL
1000 SAR5054.43000 LSL
2000 SAR10108.86000 LSL
5000 SAR25272.15000 LSL
10000 SAR50544.30000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Arabistan Riyali
1 LSL0.19785 SAR
5 LSL0.98923 SAR
10 LSL1.97846 SAR
20 LSL3.95692 SAR
50 LSL9.89230 SAR
100 LSL19.78460 SAR
250 LSL49.46150 SAR
500 LSL98.92300 SAR
1000 LSL197.84600 SAR
2000 LSL395.69200 SAR
5000 LSL989.23000 SAR
10000 LSL1978.46000 SAR