Arabistan riyalinden Komor frangına

Reel döviz kuru ile SAR → KMF çevirin

1.000 sar
121.805 kmf

1.00000 SAR = 121.80500 KMF

19:38 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854821.07789.3931.450771.651210.94734518.3676
1 GBP1.1698411.25995104.5781.697221.93171.1082421.4877
1 USD0.92850.793682183.00191.347051.533150.8796517.0544
1 INR0.01118660.009562220.012047910.01622910.01847130.0105980.20547

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Komor Frangı
1 SAR121.80500 KMF
5 SAR609.02500 KMF
10 SAR1218.05000 KMF
20 SAR2436.10000 KMF
50 SAR6090.25000 KMF
100 SAR12180.50000 KMF
250 SAR30451.25000 KMF
500 SAR60902.50000 KMF
1000 SAR121805.00000 KMF
2000 SAR243610.00000 KMF
5000 SAR609025.00000 KMF
10000 SAR1218050.00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Arabistan Riyali
1 KMF0.00821 SAR
5 KMF0.04105 SAR
10 KMF0.08210 SAR
20 KMF0.16420 SAR
50 KMF0.41049 SAR
100 KMF0.82098 SAR
250 KMF2.05245 SAR
500 KMF4.10490 SAR
1000 KMF8.20981 SAR
2000 KMF16.41962 SAR
5000 KMF41.04905 SAR
10000 KMF82.09810 SAR