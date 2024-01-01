10 Arabistan riyalinden Danimarka kronuna

Reel döviz kuru ile SAR → DKK çevirin

10 sar
18,41 dkk

1,000SR SAR = 1,841kr DKK

07:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SAR → DKK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SAR → DKKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,84271,8617
Düşük1,81791,8179
Ortalama1,83191,8398
Değişim-0.11%-0.38%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SAR → DKK istatistikleri

SAR → DKK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8427, en düşük 1,8179 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8319 oldu. SAR → DKK kurundaki değişiklik -0.11 değerindeydi.

SAR → DKK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8617, en düşük 1,8179 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8398 oldu. SAR → DKK kurundaki değişiklik -0.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,751278,91,3870,92658,1371,5360,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,379201,06710,66741,9131,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Danimarka kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DKK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → DKK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Danimarka Kronu
1 SAR1,84071 DKK
5 SAR9,20355 DKK
10 SAR18,40710 DKK
20 SAR36,81420 DKK
50 SAR92,03550 DKK
100 SAR184,07100 DKK
250 SAR460,17750 DKK
500 SAR920,35500 DKK
1000 SAR1.840,71000 DKK
2000 SAR3.681,42000 DKK
5000 SAR9.203,55000 DKK
10000 SAR18.407,10000 DKK
Çevrim kurları Danimarka Kronu / Arabistan Riyali
1 DKK0,54327 SAR
5 DKK2,71635 SAR
10 DKK5,43269 SAR
20 DKK10,86538 SAR
50 DKK27,16345 SAR
100 DKK54,32690 SAR
250 DKK135,81725 SAR
500 DKK271,63450 SAR
1000 DKK543,26900 SAR
2000 DKK1.086,53800 SAR
5000 DKK2.716,34500 SAR
10000 DKK5.432,69000 SAR