50 Arabistan riyalinden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile SAR → BOB çevirin

50 sar
92,03 bob

1,000SR SAR = 1,841Bs BOB

07:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → BOB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,84551,8481
Düşük1,83501,8342
Ortalama1,84001,8417
Değişim-0.17%0.08%
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1 SAR → BOB istatistikleri

SAR → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8455, en düşük 1,8350 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8400 oldu. SAR → BOB kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.

SAR → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8481, en düşük 1,8342 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8417 oldu. SAR → BOB kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,746278,91,3860,92658,1591,5360,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2090,0060,003
1 CAD0,72160,403201,16110,66841,9481,1080,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Bolivya Bolivyanosu
1 SAR1,84065 BOB
5 SAR9,20325 BOB
10 SAR18,40650 BOB
20 SAR36,81300 BOB
50 SAR92,03250 BOB
100 SAR184,06500 BOB
250 SAR460,16250 BOB
500 SAR920,32500 BOB
1000 SAR1.840,65000 BOB
2000 SAR3.681,30000 BOB
5000 SAR9.203,25000 BOB
10000 SAR18.406,50000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Arabistan Riyali
1 BOB0,54329 SAR
5 BOB2,71643 SAR
10 BOB5,43286 SAR
20 BOB10,86572 SAR
50 BOB27,16430 SAR
100 BOB54,32860 SAR
250 BOB135,82150 SAR
500 BOB271,64300 SAR
1000 BOB543,28600 SAR
2000 BOB1.086,57200 SAR
5000 BOB2.716,43000 SAR
10000 BOB5.432,86000 SAR