Arabistan riyalinden Arnavutluk lekine Geçmiş Döviz Kurları
Arabistan riyalinden Arnavutluk lekine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Arabistan riyalinden (SAR) Arnavutluk lekine (ALL) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SAR - ALL için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Suudi Arabistan riyali → Arnavutluk leki döviz kuru geçmişi
Bugünün Suudi Arabistan riyali Arnavutluk lekine döviz kuru şu anda 24,719, dünden bu yana %0.134 değerinde değişti. Suudi Arabistan riyali değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.359 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Suudi Arabistan riyali Arnavutluk lekine döviz kuru en yüksek değeri 24,746 (01-08-2024) ile en düşük değeri 24,603 (29-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.274 artış ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arabistan riyalinden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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