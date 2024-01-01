5.000 Ruanda frangından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile RWF → PEN çevirin

5.000 rwf
14,22 pen

1,000R₣ RWF = 0,002844S/. PEN

06:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RWF → PEN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RWF → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00290,0029
Düşük0,00280,0028
Ortalama0,00290,0029
Değişim-1.86%-1.12%
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1 RWF → PEN istatistikleri

RWF → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0029 oldu. RWF → PEN kurundaki değişiklik -1.86 değerindeydi.

RWF → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0029 oldu. RWF → PEN kurundaki değişiklik -1.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPSGDAUDZARINR
1 USD10,9261,3860,7851,3331,53318,22383,736
1 EUR1,0811,4970,8481,441,65619,68890,469
1 CAD0,7220,66810,5670,9621,10613,15260,435
1 GBP1,2741,1791,76511,6981,95323,211106,659

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Ruanda frangından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RWF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RWF → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ruanda frangı için en iyi döviz çiftleri

RWF → USD

RWF → EUR

RWF → CAD

RWF → GBP

RWF → SGD

RWF → AUD

RWF → ZAR

RWF → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Ruanda Frangı / Peru Nuevo Solü
1 RWF0,00284 PEN
5 RWF0,01422 PEN
10 RWF0,02844 PEN
20 RWF0,05687 PEN
50 RWF0,14218 PEN
100 RWF0,28437 PEN
250 RWF0,71092 PEN
500 RWF1,42183 PEN
1000 RWF2,84366 PEN
2000 RWF5,68732 PEN
5000 RWF14,21830 PEN
10000 RWF28,43660 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Ruanda Frangı
1 PEN351,65900 RWF
5 PEN1.758,29500 RWF
10 PEN3.516,59000 RWF
20 PEN7.033,18000 RWF
50 PEN17.582,95000 RWF
100 PEN35.165,90000 RWF
250 PEN87.914,75000 RWF
500 PEN175.829,50000 RWF
1000 PEN351.659,00000 RWF
2000 PEN703.318,00000 RWF
5000 PEN1.758.295,00000 RWF
10000 PEN3.516.590,00000 RWF