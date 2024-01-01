50 Romanya leyinden Falkland Adaları pounduna

Reel döviz kuru ile RON → FKP çevirin

1,000L RON = 0,1680£ FKP

22:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → FKP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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FKP
1 RON → FKPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16960,1715
Düşük0,16640,1664
Ortalama0,16770,1685
Değişim0.34%-2.06%
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1 RON → FKP istatistikleri

RON → FKP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1696, en düşük 0,1664 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1677 oldu. RON → FKP kurundaki değişiklik 0.34 değerindeydi.

RON → FKP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1715, en düşük 0,1664 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1685 oldu. RON → FKP kurundaki değişiklik -2.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - FKP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88484,406
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,453
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,213
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,915

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Falkland Adaları pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FKP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → FKP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Falkland Adaları Poundu
1 RON0,16798 FKP
5 RON0,83992 FKP
10 RON1,67984 FKP
20 RON3,35968 FKP
50 RON8,39920 FKP
100 RON16,79840 FKP
250 RON41,99600 FKP
500 RON83,99200 FKP
1000 RON167,98400 FKP
2000 RON335,96800 FKP
5000 RON839,92000 FKP
10000 RON1.679,84000 FKP
Çevrim kurları Falkland Adaları Poundu / Rumen Leyi
1 FKP5,95296 RON
5 FKP29,76480 RON
10 FKP59,52960 RON
20 FKP119,05920 RON
50 FKP297,64800 RON
100 FKP595,29600 RON
250 FKP1.488,24000 RON
500 FKP2.976,48000 RON
1000 FKP5.952,96000 RON
2000 FKP11.905,92000 RON
5000 FKP29.764,80000 RON
10000 FKP59.529,60000 RON