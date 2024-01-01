500 Romanya leyinden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile RON → BOB çevirin

1,000L RON = 1,477Bs BOB

22:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → BOB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BOB
1 RON → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,51831,5575
Düşük1,46461,4646
Ortalama1,49641,5235
Değişim-2.39%-4.55%
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1 RON → BOB istatistikleri

RON → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5183, en düşük 1,4646 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4964 oldu. RON → BOB kurundaki değişiklik -2.39 değerindeydi.

RON → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5575, en düşük 1,4646 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5235 oldu. RON → BOB kurundaki değişiklik -4.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - BOB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9431,4021,5370,7891,3390,88484,398
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,457
1 CAD0,7140,67311,0970,5630,9550,6360,22
1 AUD0,6510,6140,91210,5140,8710,57554,909

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Bolivya Bolivyanosu
1 RON1,47712 BOB
5 RON7,38560 BOB
10 RON14,77120 BOB
20 RON29,54240 BOB
50 RON73,85600 BOB
100 RON147,71200 BOB
250 RON369,28000 BOB
500 RON738,56000 BOB
1000 RON1.477,12000 BOB
2000 RON2.954,24000 BOB
5000 RON7.385,60000 BOB
10000 RON14.771,20000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Rumen Leyi
1 BOB0,67699 RON
5 BOB3,38496 RON
10 BOB6,76992 RON
20 BOB13,53984 RON
50 BOB33,84960 RON
100 BOB67,69920 RON
250 BOB169,24800 RON
500 BOB338,49600 RON
1000 BOB676,99200 RON
2000 BOB1.353,98400 RON
5000 BOB3.384,96000 RON
10000 BOB6.769,92000 RON