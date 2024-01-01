5.000 Romanya leyinden Bolivya bolivyanosuna

Reel döviz kuru ile RON → BOB çevirin

1,000L RON = 1,477Bs BOB

22:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → BOB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BOB
1 RON → BOBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,51831,5575
Düşük1,46461,4646
Ortalama1,49641,5235
Değişim-2.39%-4.55%
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1 RON → BOB istatistikleri

RON → BOB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5183, en düşük 1,4646 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4964 oldu. RON → BOB kurundaki değişiklik -2.39 değerindeydi.

RON → BOB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,5575, en düşük 1,4646 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5235 oldu. RON → BOB kurundaki değişiklik -4.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - BOB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4011,5370,7891,340,88484,398
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,420,93689,453
1 CAD0,7140,67311,0970,5630,9560,63160,224
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8720,57554,897

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Bolivya Bolivyanosu
1 RON1,47696 BOB
5 RON7,38480 BOB
10 RON14,76960 BOB
20 RON29,53920 BOB
50 RON73,84800 BOB
100 RON147,69600 BOB
250 RON369,24000 BOB
500 RON738,48000 BOB
1000 RON1.476,96000 BOB
2000 RON2.953,92000 BOB
5000 RON7.384,80000 BOB
10000 RON14.769,60000 BOB
Çevrim kurları Bolivya Bolivyanosu / Rumen Leyi
1 BOB0,67706 RON
5 BOB3,38532 RON
10 BOB6,77064 RON
20 BOB13,54128 RON
50 BOB33,85320 RON
100 BOB67,70640 RON
250 BOB169,26600 RON
500 BOB338,53200 RON
1000 BOB677,06400 RON
2000 BOB1.354,12800 RON
5000 BOB3.385,32000 RON
10000 BOB6.770,64000 RON