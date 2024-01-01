2.000 Romanya leyinden Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile RON → BND çevirin

1,000L RON = 0,2852B$ BND

22:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → BND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BND
1 RON → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,28890,2927
Düşük0,28430,2843
Ortalama0,28670,2883
Değişim-0.37%-2.19%
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1 RON → BND istatistikleri

RON → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2889, en düşük 0,2843 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2867 oldu. RON → BND kurundaki değişiklik -0.37 değerindeydi.

RON → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2927, en düşük 0,2843 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2883 oldu. RON → BND kurundaki değişiklik -2.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - BND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4011,5370,7891,3390,88384,406
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4190,93689,462
1 CAD0,7140,67311,0970,5630,9560,6360,23
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,915

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Brunei Doları
1 RON0,28522 BND
5 RON1,42612 BND
10 RON2,85223 BND
20 RON5,70446 BND
50 RON14,26115 BND
100 RON28,52230 BND
250 RON71,30575 BND
500 RON142,61150 BND
1000 RON285,22300 BND
2000 RON570,44600 BND
5000 RON1.426,11500 BND
10000 RON2.852,23000 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Rumen Leyi
1 BND3,50602 RON
5 BND17,53010 RON
10 BND35,06020 RON
20 BND70,12040 RON
50 BND175,30100 RON
100 BND350,60200 RON
250 BND876,50500 RON
500 BND1.753,01000 RON
1000 BND3.506,02000 RON
2000 BND7.012,04000 RON
5000 BND17.530,10000 RON
10000 BND35.060,20000 RON