Katar riyalinden Saint Helena pounduna Geçmiş Döviz Kurları
Katar riyalinden Saint Helena pounduna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Katar riyalinden (QAR) Saint Helena pounduna (SHP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, QAR - SHP için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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QAR → SHP çevrim grafiği
1 QAR = 0,21639 SHP
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Katar riyali → Saint Helena poundu döviz kuru geçmişi
Bugünün Katar riyali Saint Helena pounduna döviz kuru şu anda 0,216, dünden bu yana %-0.460 değerinde değişti. Katar riyali değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.457 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Katar riyali Saint Helena pounduna döviz kuru en yüksek değeri 0,218 (15-11-2024) ile en düşük değeri 0,213 (12-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.334 artış ile 13-11-2024 günü gerçekleşti.
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Katar riyalinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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