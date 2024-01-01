Katar riyalinden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile QAR → LSL çevirin

1.000 qar
5.204 lsl

1.00000 QAR = 5.20400 LSL

18:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00371.34845278.970.7943130.929051517.931.53504
1 INR0.012047710.01624573.360930.009569610.011192518.28750.0184936
1 CAD0.74159261.55491206.8820.5890560.6889561125.691.13837
1 PKR0.003584610.2975360.0048336710.002847310.003330195.441190.00550252

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Lesotho Lotisi
1 QAR5.20400 LSL
5 QAR26.02000 LSL
10 QAR52.04000 LSL
20 QAR104.08000 LSL
50 QAR260.20000 LSL
100 QAR520.40000 LSL
250 QAR1301.00000 LSL
500 QAR2602.00000 LSL
1000 QAR5204.00000 LSL
2000 QAR10408.00000 LSL
5000 QAR26020.00000 LSL
10000 QAR52040.00000 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Katar Riyali
1 LSL0.19216 QAR
5 LSL0.96080 QAR
10 LSL1.92160 QAR
20 LSL3.84320 QAR
50 LSL9.60800 QAR
100 LSL19.21600 QAR
250 LSL48.04000 QAR
500 LSL96.08000 QAR
1000 LSL192.16000 QAR
2000 LSL384.32000 QAR
5000 LSL960.80000 QAR
10000 LSL1921.60000 QAR