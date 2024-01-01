Katar riyalinden Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → BND çevirin

1.000 qar
369,14 bnd

1.00000 QAR = 0.36914 BND

18:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD183.00561.34855278.970.7944070.92911517.581.53504
1 INR0.012047410.01624653.360860.009570530.011193318.28290.0184932
1 CAD0.74153761.55171206.8670.5890830.6889691125.341.13829
1 PKR0.003584610.2975430.0048340310.002847640.00333055.439940.00550252

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Brunei Doları
1 QAR0.36914 BND
5 QAR1.84569 BND
10 QAR3.69137 BND
20 QAR7.38274 BND
50 QAR18.45685 BND
100 QAR36.91370 BND
250 QAR92.28425 BND
500 QAR184.56850 BND
1000 QAR369.13700 BND
2000 QAR738.27400 BND
5000 QAR1845.68500 BND
10000 QAR3691.37000 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Katar Riyali
1 BND2.70902 QAR
5 BND13.54510 QAR
10 BND27.09020 QAR
20 BND54.18040 QAR
50 BND135.45100 QAR
100 BND270.90200 QAR
250 BND677.25500 QAR
500 BND1354.51000 QAR
1000 BND2709.02000 QAR
2000 BND5418.04000 QAR
5000 BND13545.10000 QAR
10000 BND27090.20000 QAR