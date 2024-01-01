20 Paraguay guaranisinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile PYG → PHP çevirin

1,000₲ PYG = 0,007500₱ PHP

17:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → PHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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PHP
1 PYG → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00750,0075
Düşük0,00730,0071
Ortalama0,00740,0073
Değişim3.27%0.58%
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1 PYG → PHP istatistikleri

PYG → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0075, en düşük 0,0073 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0074 oldu. PYG → PHP kurundaki değişiklik 3.27 değerindeydi.

PYG → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0075, en düşük 0,0071 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0073 oldu. PYG → PHP kurundaki değişiklik 0.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - PHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4060,94558,6981,341,4030,79
1 AUD0,65154,8260,61438,1270,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0581,62989,331162,1231,4181,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Filipinler Pesosu
1 PYG0,00750 PHP
5 PYG0,03750 PHP
10 PYG0,07500 PHP
20 PYG0,15000 PHP
50 PYG0,37501 PHP
100 PYG0,75002 PHP
250 PYG1,87505 PHP
500 PYG3,75009 PHP
1000 PYG7,50018 PHP
2000 PYG15,00036 PHP
5000 PYG37,50090 PHP
10000 PYG75,00180 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Paraguay Guaranisi
1 PHP133,33000 PYG
5 PHP666,65000 PYG
10 PHP1.333,30000 PYG
20 PHP2.666,60000 PYG
50 PHP6.666,50000 PYG
100 PHP13.333,00000 PYG
250 PHP33.332,50000 PYG
500 PHP66.665,00000 PYG
1000 PHP133.330,00000 PYG
2000 PHP266.660,00000 PYG
5000 PHP666.650,00000 PYG
10000 PHP1.333.300,00000 PYG