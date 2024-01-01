50 Filipinler pesosundan Paraguay guaranisine

Reel döviz kuru ile PHP → PYG çevirin

1.000₱ PHP = 132.8₲ PYG

07:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → PYG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PYG
1 PHP → PYGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek137.9270140.5590
Düşük132.4730132.4730
Ortalama134.7673136.5847
Değişim-3.51%-0.93%
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1 PHP → PYG istatistikleri

PHP → PYG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 137.9270, en düşük 132.4730 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 134.7673 oldu. PHP → PYG kurundaki değişiklik -3.51 değerindeydi.

PHP → PYG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 140.5590, en düşük 132.4730 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 136.5847 oldu. PHP → PYG kurundaki değişiklik -0.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - PYG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11.409450.948251.548830.7919221398.3154.5657.2439
1 CAD0.70949710.6727641.098890.561866992.089109.6635.13952
1 EUR1.05461.4864111.633390.8351651474.65163.0057.63942
1 AUD0.645650.9100110.61222310.511305902.81299.79494.67702

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Paraguay Guaranisi
1 PHP132.84900 PYG
5 PHP664.24500 PYG
10 PHP1328.49000 PYG
20 PHP2656.98000 PYG
50 PHP6642.45000 PYG
100 PHP13284.90000 PYG
250 PHP33212.25000 PYG
500 PHP66424.50000 PYG
1000 PHP132849.00000 PYG
2000 PHP265698.00000 PYG
5000 PHP664245.00000 PYG
10000 PHP1328490.00000 PYG
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Filipinler Pesosu
1 PYG0.00753 PHP
5 PYG0.03764 PHP
10 PYG0.07527 PHP
20 PYG0.15055 PHP
50 PYG0.37637 PHP
100 PYG0.75274 PHP
250 PYG1.88184 PHP
500 PYG3.76368 PHP
1000 PYG7.52735 PHP
2000 PYG15.05470 PHP
5000 PYG37.63675 PHP
10000 PYG75.27350 PHP