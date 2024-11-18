5 Polonya zlotisinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile PLN → TWD çevirin

1,000zł PLN = 7,966NT$ TWD

15:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → TWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TWD
1 PLN → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,09208,4208
Düşük7,90267,9026
Ortalama7,97288,1655
Değişim-1.53%-4.17%
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1 PLN → TWD istatistikleri

PLN → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,0920, en düşük 7,9026 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,9728 oldu. PLN → TWD kurundaki değişiklik -1.53 değerindeydi.

PLN → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,4208, en düşük 7,9026 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,1655 oldu. PLN → TWD kurundaki değişiklik -4.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - TWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4060,8861.395,2611,05323,939
1 EUR1,05710,83789,1960,9361.474,4411,6825,297
1 GBP1,2631,1951106,6251,1191.762,5613,96230,239
1 INR0,0120,0110,00910,0116,530,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Yeni Tayvan Doları
1 PLN7,96629 TWD
5 PLN39,83145 TWD
10 PLN79,66290 TWD
20 PLN159,32580 TWD
50 PLN398,31450 TWD
100 PLN796,62900 TWD
250 PLN1.991,57250 TWD
500 PLN3.983,14500 TWD
1000 PLN7.966,29000 TWD
2000 PLN15.932,58000 TWD
5000 PLN39.831,45000 TWD
10000 PLN79.662,90000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Polonya Zlotisi
1 TWD0,12553 PLN
5 TWD0,62765 PLN
10 TWD1,25529 PLN
20 TWD2,51058 PLN
50 TWD6,27645 PLN
100 TWD12,55290 PLN
250 TWD31,38225 PLN
500 TWD62,76450 PLN
1000 TWD125,52900 PLN
2000 TWD251,05800 PLN
5000 TWD627,64500 PLN
10000 TWD1.255,29000 PLN