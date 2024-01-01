10 bin Polonya zlotisinden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile PLN → TND çevirin

1,000zł PLN = 0,7719DT TND

15:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → TND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TND
1 PLN → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,77930,7977
Düşük0,76580,7658
Ortalama0,77190,7823
Değişim-0.94%-2.68%
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1 PLN → TND istatistikleri

PLN → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7793, en düşük 0,7658 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7719 oldu. PLN → TND kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

PLN → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7977, en düşük 0,7658 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7823 oldu. PLN → TND kurundaki değişiklik -2.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - TND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4050,8861.395,5611,06423,95
1 EUR1,05610,83789,1530,9361.474,0611,68725,298
1 GBP1,2631,1951106,5661,1191.761,9613,96930,239
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5340,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Tunus Dinarı
1 PLN0,77193 TND
5 PLN3,85966 TND
10 PLN7,71933 TND
20 PLN15,43866 TND
50 PLN38,59665 TND
100 PLN77,19330 TND
250 PLN192,98325 TND
500 PLN385,96650 TND
1000 PLN771,93300 TND
2000 PLN1.543,86600 TND
5000 PLN3.859,66500 TND
10000 PLN7.719,33000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Polonya Zlotisi
1 TND1,29545 PLN
5 TND6,47725 PLN
10 TND12,95450 PLN
20 TND25,90900 PLN
50 TND64,77250 PLN
100 TND129,54500 PLN
250 TND323,86250 PLN
500 TND647,72500 PLN
1000 TND1.295,45000 PLN
2000 TND2.590,90000 PLN
5000 TND6.477,25000 PLN
10000 TND12.954,50000 PLN