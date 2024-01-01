250 Polonya zlotisinden Panama balboasına

Reel döviz kuru ile PLN → PAB çevirin

1,000zł PLN = 0,2447B/. PAB

14:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PLN → PAB çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

PAB
1 PLN → PABSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,25250,2630
Düşük0,24340,2434
Ortalama0,24800,2548
Değişim-3.07%-5.97%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PLN → PAB istatistikleri

PLN → PAB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2525, en düşük 0,2434 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2480 oldu. PLN → PAB kurundaki değişiklik -3.07 değerindeydi.

PLN → PAB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2630, en düşük 0,2434 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2548 oldu. PLN → PAB kurundaki değişiklik -5.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - PAB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4080,8861.393,7811,06723,916
1 EUR1,05710,83789,2110,9361.473,0911,69725,278
1 GBP1,2631,1951106,621,1191.760,5513,9830,211
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5120,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Panama balboasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PAB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → PAB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Panama Balboası
1 PLN0,24468 PAB
5 PLN1,22339 PAB
10 PLN2,44678 PAB
20 PLN4,89356 PAB
50 PLN12,23390 PAB
100 PLN24,46780 PAB
250 PLN61,16950 PAB
500 PLN122,33900 PAB
1000 PLN244,67800 PAB
2000 PLN489,35600 PAB
5000 PLN1.223,39000 PAB
10000 PLN2.446,78000 PAB
Çevrim kurları Panama Balboası / Polonya Zlotisi
1 PAB4,08700 PLN
5 PAB20,43500 PLN
10 PAB40,87000 PLN
20 PAB81,74000 PLN
50 PAB204,35000 PLN
100 PAB408,70000 PLN
250 PAB1.021,75000 PLN
500 PAB2.043,50000 PLN
1000 PAB4.087,00000 PLN
2000 PAB8.174,00000 PLN
5000 PAB20.435,00000 PLN
10000 PAB40.870,00000 PLN