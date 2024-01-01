1 Polonya zlotisinden Cayman Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile PLN → KYD çevirin

1,000zł PLN = 0,2005$ KYD

14:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → KYD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KYD
1 PLN → KYDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20700,2157
Düşük0,19960,1996
Ortalama0,20340,2090
Değişim-3.14%-6.04%
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1 PLN → KYD istatistikleri

PLN → KYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2070, en düşük 0,1996 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2034 oldu. PLN → KYD kurundaki değişiklik -3.14 değerindeydi.

PLN → KYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2157, en düşük 0,1996 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2090 oldu. PLN → KYD kurundaki değişiklik -6.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - KYD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4220,8861.394,6211,08523,935
1 EUR1,05710,83789,2040,9361.473,6311,71225,291
1 GBP1,2631,1951106,5861,1181.760,7813,99530,219
1 INR0,0120,0110,00910,0116,520,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Cayman Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → KYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Cayman Adaları Doları
1 PLN0,20049 KYD
5 PLN1,00245 KYD
10 PLN2,00489 KYD
20 PLN4,00978 KYD
50 PLN10,02445 KYD
100 PLN20,04890 KYD
250 PLN50,12225 KYD
500 PLN100,24450 KYD
1000 PLN200,48900 KYD
2000 PLN400,97800 KYD
5000 PLN1.002,44500 KYD
10000 PLN2.004,89000 KYD
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Polonya Zlotisi
1 KYD4,98780 PLN
5 KYD24,93900 PLN
10 KYD49,87800 PLN
20 KYD99,75600 PLN
50 KYD249,39000 PLN
100 KYD498,78000 PLN
250 KYD1.246,95000 PLN
500 KYD2.493,90000 PLN
1000 KYD4.987,80000 PLN
2000 KYD9.975,60000 PLN
5000 KYD24.939,00000 PLN
10000 KYD49.878,00000 PLN