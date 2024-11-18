250 Polonya zlotisinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile PLN → BRL çevirin

1,000zł PLN = 1,413R$ BRL

12:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → BRL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BRL
1 PLN → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,46501,4650
Düşük1,40011,3867
Ortalama1,42541,4297
Değişim-1.71%-0.93%
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1 PLN → BRL istatistikleri

PLN → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4650, en düşük 1,4001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,4254 oldu. PLN → BRL kurundaki değişiklik -1.71 değerindeydi.

PLN → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4650, en düşük 1,3867 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,4297 oldu. PLN → BRL kurundaki değişiklik -0.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - BRL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4170,8881.397,211,10823,969
1 EUR1,05410,83589,0050,9361.473,1411,71225,272
1 GBP1,2621,1971106,5721,1211.763,914,02330,259
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5510,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Brezilya Reali
1 PLN1,41293 BRL
5 PLN7,06465 BRL
10 PLN14,12930 BRL
20 PLN28,25860 BRL
50 PLN70,64650 BRL
100 PLN141,29300 BRL
250 PLN353,23250 BRL
500 PLN706,46500 BRL
1000 PLN1.412,93000 BRL
2000 PLN2.825,86000 BRL
5000 PLN7.064,65000 BRL
10000 PLN14.129,30000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Polonya Zlotisi
1 BRL0,70775 PLN
5 BRL3,53874 PLN
10 BRL7,07747 PLN
20 BRL14,15494 PLN
50 BRL35,38735 PLN
100 BRL70,77470 PLN
250 BRL176,93675 PLN
500 BRL353,87350 PLN
1000 BRL707,74700 PLN
2000 BRL1.415,49400 PLN
5000 BRL3.538,73500 PLN
10000 BRL7.077,47000 PLN