50 Pakistan rupisinden Lesotho lotisine

Reel döviz kuru ile PKR → LSL çevirin

1,000₨ PKR = 0,06514L LSL

10:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → LSL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LSL
1 PKR → LSLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06580,0658
Düşük0,06230,0615
Ortalama0,06380,0634
Değişim2.88%1.98%
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1 PKR → LSL istatistikleri

PKR → LSL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0658, en düşük 0,0623 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0638 oldu. PKR → LSL kurundaki değişiklik 2.88 değerindeydi.

PKR → LSL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0658, en düşük 0,0615 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0634 oldu. PKR → LSL kurundaki değişiklik 1.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - LSL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4120,7923,6731,4093,75434,54
1 EUR1,055189,0330,8363,8741,4863,95936,431
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,197106,5414,6361,7784,73843,595

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Lesotho lotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LSL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → LSL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Lesotho Lotisi
1 PKR0,06514 LSL
5 PKR0,32570 LSL
10 PKR0,65140 LSL
20 PKR1,30280 LSL
50 PKR3,25701 LSL
100 PKR6,51401 LSL
250 PKR16,28503 LSL
500 PKR32,57005 LSL
1000 PKR65,14010 LSL
2000 PKR130,28020 LSL
5000 PKR325,70050 LSL
10000 PKR651,40100 LSL
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Pakistan Rupisi
1 LSL15,35150 PKR
5 LSL76,75750 PKR
10 LSL153,51500 PKR
20 LSL307,03000 PKR
50 LSL767,57500 PKR
100 LSL1.535,15000 PKR
250 LSL3.837,87500 PKR
500 LSL7.675,75000 PKR
1000 LSL15.351,50000 PKR
2000 LSL30.703,00000 PKR
5000 LSL76.757,50000 PKR
10000 LSL153.515,00000 PKR