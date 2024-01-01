bin Lesotho lotisinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile LSL → PKR çevirin

1.000 lsl
15.339,40 pkr

1,000L LSL = 15,34₨ PKR

11:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,532715,5475
Düşük15,010314,7000
Ortalama15,289815,1961
Değişim2.19%1.86%
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1 LSL → PKR istatistikleri

LSL → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,5327, en düşük 15,0103 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,2898 oldu. LSL → PKR kurundaki değişiklik 2.19 değerindeydi.

LSL → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,5475, en düşük 14,7000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,1961 oldu. LSL → PKR kurundaki değişiklik 1.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8451,07990,3721,4921,6510,94720,005
1 GBP1,18411,278106,9891,7661,9551,12123,684
1 USD0,9270,783183,7361,3821,530,87718,536
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Pakistan Rupisi
1 LSL15,33940 PKR
5 LSL76,69700 PKR
10 LSL153,39400 PKR
20 LSL306,78800 PKR
50 LSL766,97000 PKR
100 LSL1.533,94000 PKR
250 LSL3.834,85000 PKR
500 LSL7.669,70000 PKR
1000 LSL15.339,40000 PKR
2000 LSL30.678,80000 PKR
5000 LSL76.697,00000 PKR
10000 LSL153.394,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Lesotho Lotisi
1 PKR0,06519 LSL
5 PKR0,32596 LSL
10 PKR0,65192 LSL
20 PKR1,30383 LSL
50 PKR3,25958 LSL
100 PKR6,51915 LSL
250 PKR16,29788 LSL
500 PKR32,59575 LSL
1000 PKR65,19150 LSL
2000 PKR130,38300 LSL
5000 PKR325,95750 LSL
10000 PKR651,91500 LSL