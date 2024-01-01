50 Filipinler pesosundan Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile PHP → ZAR çevirin

1,000₱ PHP = 0,3091R ZAR

08:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → ZAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZAR
1 PHP → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,31050,3194
Düşük0,29710,2971
Ortalama0,30390,3095
Değişim1.09%-1.83%
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1 PHP → ZAR istatistikleri

PHP → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3105, en düşük 0,2971 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3039 oldu. PHP → ZAR kurundaki değişiklik 1.09 değerindeydi.

PHP → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3194, en düşük 0,2971 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3095 oldu. PHP → ZAR kurundaki değişiklik -1.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - ZAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5490,7921.397,45154,887,244
1 CAD0,70910,6721,0990,562991,134109,8485,137
1 EUR1,0551,48711,6340,8361.473,96163,367,64
1 AUD0,6460,910,61210,512902,26499,9984,677

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Güney Afrika Randı
1 PHP0,30909 ZAR
5 PHP1,54546 ZAR
10 PHP3,09092 ZAR
20 PHP6,18184 ZAR
50 PHP15,45460 ZAR
100 PHP30,90920 ZAR
250 PHP77,27300 ZAR
500 PHP154,54600 ZAR
1000 PHP309,09200 ZAR
2000 PHP618,18400 ZAR
5000 PHP1.545,46000 ZAR
10000 PHP3.090,92000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Filipinler Pesosu
1 ZAR3,23528 PHP
5 ZAR16,17640 PHP
10 ZAR32,35280 PHP
20 ZAR64,70560 PHP
50 ZAR161,76400 PHP
100 ZAR323,52800 PHP
250 ZAR808,82000 PHP
500 ZAR1.617,64000 PHP
1000 ZAR3.235,28000 PHP
2000 ZAR6.470,56000 PHP
5000 ZAR16.176,40000 PHP
10000 ZAR32.352,80000 PHP