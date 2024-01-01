50 Güney Afrika randından Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile ZAR → PHP çevirin

50 zar
158,17 php

1,000R ZAR = 3,163₱ PHP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → PHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,25313,2752
Düşük3,16343,0783
Ortalama3,20783,1822
Değişim-1.25%2.76%
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1 ZAR → PHP istatistikleri

ZAR → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,2531, en düşük 3,1634 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,2078 oldu. ZAR → PHP kurundaki değişiklik -1.25 değerindeydi.

ZAR → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,2752, en düşük 3,0783 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,1822 oldu. ZAR → PHP kurundaki değişiklik 2.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Filipinler Pesosu
1 ZAR3,16336 PHP
5 ZAR15,81680 PHP
10 ZAR31,63360 PHP
20 ZAR63,26720 PHP
50 ZAR158,16800 PHP
100 ZAR316,33600 PHP
250 ZAR790,84000 PHP
500 ZAR1.581,68000 PHP
1000 ZAR3.163,36000 PHP
2000 ZAR6.326,72000 PHP
5000 ZAR15.816,80000 PHP
10000 ZAR31.633,60000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Güney Afrika Randı
1 PHP0,31612 ZAR
5 PHP1,58060 ZAR
10 PHP3,16120 ZAR
20 PHP6,32240 ZAR
50 PHP15,80600 ZAR
100 PHP31,61200 ZAR
250 PHP79,03000 ZAR
500 PHP158,06000 ZAR
1000 PHP316,12000 ZAR
2000 PHP632,24000 ZAR
5000 PHP1.580,60000 ZAR
10000 PHP3.161,20000 ZAR