10 bin Filipinler pesosundan Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile PHP → ZAR çevirin

1,000₱ PHP = 0,3090R ZAR

08:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → ZAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZAR
1 PHP → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,31050,3194
Düşük0,29710,2971
Ortalama0,30390,3095
Değişim1.09%-1.83%
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1 PHP → ZAR istatistikleri

PHP → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3105, en düşük 0,2971 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3039 oldu. PHP → ZAR kurundaki değişiklik 1.09 değerindeydi.

PHP → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3194, en düşük 0,2971 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3095 oldu. PHP → ZAR kurundaki değişiklik -1.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - ZAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5490,7921.397,53154,8957,243
1 CAD0,70910,6721,0980,562991,332109,8745,138
1 EUR1,0551,48711,6330,8361.474,11163,397,64
1 AUD0,6460,910,61210,512902,455100,0234,677

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Güney Afrika Randı
1 PHP0,30900 ZAR
5 PHP1,54498 ZAR
10 PHP3,08996 ZAR
20 PHP6,17992 ZAR
50 PHP15,44980 ZAR
100 PHP30,89960 ZAR
250 PHP77,24900 ZAR
500 PHP154,49800 ZAR
1000 PHP308,99600 ZAR
2000 PHP617,99200 ZAR
5000 PHP1.544,98000 ZAR
10000 PHP3.089,96000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Filipinler Pesosu
1 ZAR3,23629 PHP
5 ZAR16,18145 PHP
10 ZAR32,36290 PHP
20 ZAR64,72580 PHP
50 ZAR161,81450 PHP
100 ZAR323,62900 PHP
250 ZAR809,07250 PHP
500 ZAR1.618,14500 PHP
1000 ZAR3.236,29000 PHP
2000 ZAR6.472,58000 PHP
5000 ZAR16.181,45000 PHP
10000 ZAR32.362,90000 PHP