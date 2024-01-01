2.000 Filipinler pesosundan Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile PHP → TWD çevirin

1,000₱ PHP = 0,5544NT$ TWD

08:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → TWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TWD
1 PHP → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,55730,5751
Düşük0,54580,5458
Ortalama0,55090,5619
Değişim-0.46%-1.88%
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1 PHP → TWD istatistikleri

PHP → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5573, en düşük 0,5458 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5509 oldu. PHP → TWD kurundaki değişiklik -0.46 değerindeydi.

PHP → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5751, en düşük 0,5458 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5619 oldu. PHP → TWD kurundaki değişiklik -1.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - TWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5480,7921.397,46154,727,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562991,493109,7735,14
1 EUR1,0551,48711,6330,8361.474,11163,2057,642
1 AUD0,6460,910,61210,512902,4899,9184,678

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Yeni Tayvan Doları
1 PHP0,55445 TWD
5 PHP2,77225 TWD
10 PHP5,54449 TWD
20 PHP11,08898 TWD
50 PHP27,72245 TWD
100 PHP55,44490 TWD
250 PHP138,61225 TWD
500 PHP277,22450 TWD
1000 PHP554,44900 TWD
2000 PHP1.108,89800 TWD
5000 PHP2.772,24500 TWD
10000 PHP5.544,49000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Filipinler Pesosu
1 TWD1,80359 PHP
5 TWD9,01795 PHP
10 TWD18,03590 PHP
20 TWD36,07180 PHP
50 TWD90,17950 PHP
100 TWD180,35900 PHP
250 TWD450,89750 PHP
500 TWD901,79500 PHP
1000 TWD1.803,59000 PHP
2000 TWD3.607,18000 PHP
5000 TWD9.017,95000 PHP
10000 TWD18.035,90000 PHP