250 Filipinler pesosundan Tacikistan somonuna
Reel döviz kuru ile PHP → TJS çevirin
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PHP → TJS çevrim grafiği
1 PHP = 0,18191 TJS
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|1 PHP → TJS
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,1854
|0,1913
|Düşük
|0,1813
|0,1813
|Ortalama
|0,1828
|0,1867
|Değişim
|-1.83%
|-2.92%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PHP → TJS istatistikleri
PHP → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1854, en düşük 0,1813 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1828 oldu. PHP → TJS kurundaki değişiklik -1.83 değerindeydi.
PHP → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1913, en düşük 0,1813 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1867 oldu. PHP → TJS kurundaki değişiklik -2.92 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Filipinler pesosundan Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Filipinler Pesosu
|1 TJS
|5,49723 PHP
|5 TJS
|27,48615 PHP
|10 TJS
|54,97230 PHP
|20 TJS
|109,94460 PHP
|50 TJS
|274,86150 PHP
|100 TJS
|549,72300 PHP
|250 TJS
|1.374,30750 PHP
|500 TJS
|2.748,61500 PHP
|1000 TJS
|5.497,23000 PHP
|2000 TJS
|10.994,46000 PHP
|5000 TJS
|27.486,15000 PHP
|10000 TJS
|54.972,30000 PHP