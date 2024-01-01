10 bin Filipinler pesosundan Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile PHP → TJS çevirin

1,000₱ PHP = 0,1819SM TJS

08:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → TJS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TJS
1 PHP → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18540,1913
Düşük0,18130,1813
Ortalama0,18280,1867
Değişim-1.83%-2.92%
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1 PHP → TJS istatistikleri

PHP → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1854, en düşük 0,1813 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1828 oldu. PHP → TJS kurundaki değişiklik -1.83 değerindeydi.

PHP → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1913, en düşük 0,1813 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1867 oldu. PHP → TJS kurundaki değişiklik -2.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - TJS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5480,7921.398,29154,7157,245
1 CAD0,7110,6731,0990,562992,469109,8135,142
1 EUR1,0551,48611,6330,8351.474,99163,27,642
1 AUD0,6460,910,61210,512903,22599,9384,68

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Tacikistan Somonu
1 PHP0,18191 TJS
5 PHP0,90955 TJS
10 PHP1,81910 TJS
20 PHP3,63820 TJS
50 PHP9,09550 TJS
100 PHP18,19100 TJS
250 PHP45,47750 TJS
500 PHP90,95500 TJS
1000 PHP181,91000 TJS
2000 PHP363,82000 TJS
5000 PHP909,55000 TJS
10000 PHP1.819,10000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Filipinler Pesosu
1 TJS5,49723 PHP
5 TJS27,48615 PHP
10 TJS54,97230 PHP
20 TJS109,94460 PHP
50 TJS274,86150 PHP
100 TJS549,72300 PHP
250 TJS1.374,30750 PHP
500 TJS2.748,61500 PHP
1000 TJS5.497,23000 PHP
2000 TJS10.994,46000 PHP
5000 TJS27.486,15000 PHP
10000 TJS54.972,30000 PHP