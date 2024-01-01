100 Filipinler pesosundan Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile PHP → THB çevirin

1,000₱ PHP = 0,5935฿ THB

08:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → THB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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THB
1 PHP → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,59440,6118
Düşük0,57430,5742
Ortalama0,58310,5895
Değişim3.08%-1.78%
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1 PHP → THB istatistikleri

PHP → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5944, en düşük 0,5743 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5831 oldu. PHP → THB kurundaki değişiklik 3.08 değerindeydi.

PHP → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6118, en düşük 0,5742 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5895 oldu. PHP → THB kurundaki değişiklik -1.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - THB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,4090,9481,5480,7921.398,33154,697,245
1 CAD0,7110,6731,0990,562992,462109,7915,142
1 EUR1,0551,48611,6330,8351.474,61163,1257,64
1 AUD0,6460,910,61210,512903,04299,8994,679

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Tayland Bahtı
1 PHP0,59348 THB
5 PHP2,96742 THB
10 PHP5,93484 THB
20 PHP11,86968 THB
50 PHP29,67420 THB
100 PHP59,34840 THB
250 PHP148,37100 THB
500 PHP296,74200 THB
1000 PHP593,48400 THB
2000 PHP1.186,96800 THB
5000 PHP2.967,42000 THB
10000 PHP5.934,84000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Filipinler Pesosu
1 THB1,68497 PHP
5 THB8,42485 PHP
10 THB16,84970 PHP
20 THB33,69940 PHP
50 THB84,24850 PHP
100 THB168,49700 PHP
250 THB421,24250 PHP
500 THB842,48500 PHP
1000 THB1.684,97000 PHP
2000 THB3.369,94000 PHP
5000 THB8.424,85000 PHP
10000 THB16.849,70000 PHP