2.000 Filipinler pesosundan Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile PHP → PLN çevirin

1,000₱ PHP = 0,06994zł PLN

07:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PHP → PLN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PLN
1 PHP → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06990,0699
Düşük0,06820,0678
Ortalama0,06910,0688
Değişim1.58%2.90%
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1 PHP → PLN istatistikleri

PHP → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0699, en düşük 0,0682 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0691 oldu. PHP → PLN kurundaki değişiklik 1.58 değerindeydi.

PHP → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0699, en düşük 0,0678 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0688 oldu. PHP → PLN kurundaki değişiklik 2.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - PLN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5490,7921.398,32154,547,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562992,033109,6385,139
1 EUR1,0551,48711,6330,8351.474,81162,997,64
1 AUD0,6460,910,61210,511902,89599,7874,677

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Filipinler pesosundan Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Polonya Zlotisi
1 PHP0,06994 PLN
5 PHP0,34969 PLN
10 PHP0,69939 PLN
20 PHP1,39878 PLN
50 PHP3,49694 PLN
100 PHP6,99388 PLN
250 PHP17,48470 PLN
500 PHP34,96940 PLN
1000 PHP69,93880 PLN
2000 PHP139,87760 PLN
5000 PHP349,69400 PLN
10000 PHP699,38800 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Filipinler Pesosu
1 PLN14,29820 PHP
5 PLN71,49100 PHP
10 PLN142,98200 PHP
20 PLN285,96400 PHP
50 PLN714,91000 PHP
100 PLN1.429,82000 PHP
250 PLN3.574,55000 PHP
500 PLN7.149,10000 PHP
1000 PLN14.298,20000 PHP
2000 PLN28.596,40000 PHP
5000 PLN71.491,00000 PHP
10000 PLN142.982,00000 PHP