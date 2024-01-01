20 Filipinler pesosundan Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile PHP → NAD çevirin

1,000₱ PHP = 0,3087$ NAD

07:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PHP → NAD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

NAD
1 PHP → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,31050,3194
Düşük0,29710,2971
Ortalama0,30390,3095
Değişim0.92%-1.96%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PHP → NAD istatistikleri

PHP → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3105, en düşük 0,2971 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3039 oldu. PHP → NAD kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

PHP → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3194, en düşük 0,2971 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3095 oldu. PHP → NAD kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPHP - NAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,410,9481,5490,7921.397,75154,757,244
1 CAD0,70910,6731,0990,562991,453109,7675,138
1 EUR1,0541,48611,6330,8351.473,72163,167,638
1 AUD0,6460,910,61210,511902,45799,9144,677

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Filipinler pesosundan Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PHP → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Filipinler pesosu için en iyi döviz çiftleri

PHP → USD

PHP → CAD

PHP → EUR

PHP → AUD

PHP → GBP

PHP → KRW

PHP → JPY

PHP → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Namibya Doları
1 PHP0,30869 NAD
5 PHP1,54345 NAD
10 PHP3,08690 NAD
20 PHP6,17380 NAD
50 PHP15,43450 NAD
100 PHP30,86900 NAD
250 PHP77,17250 NAD
500 PHP154,34500 NAD
1000 PHP308,69000 NAD
2000 PHP617,38000 NAD
5000 PHP1.543,45000 NAD
10000 PHP3.086,90000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Filipinler Pesosu
1 NAD3,23950 PHP
5 NAD16,19750 PHP
10 NAD32,39500 PHP
20 NAD64,79000 PHP
50 NAD161,97500 PHP
100 NAD323,95000 PHP
250 NAD809,87500 PHP
500 NAD1.619,75000 PHP
1000 NAD3.239,50000 PHP
2000 NAD6.479,00000 PHP
5000 NAD16.197,50000 PHP
10000 NAD32.395,00000 PHP