Yemen riyalinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile OMR → PHP çevirin

1.000 omr
145.332 php

1.00000 OMR = 145.33200 PHP

16:24 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855171.0758589.31991.45321.652990.9477218.3792
1 GBP1.1693611.25805104.4471.699311.932931.1082221.4918
1 USD0.92950.794881183.02261.350751.536450.8809517.0834
1 INR0.01119570.009574270.012044910.01626970.01850640.0106110.205768

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

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OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Filipinler Pesosu
1 OMR145.33200 PHP
5 OMR726.66000 PHP
10 OMR1453.32000 PHP
20 OMR2906.64000 PHP
50 OMR7266.60000 PHP
100 OMR14533.20000 PHP
250 OMR36333.00000 PHP
500 OMR72666.00000 PHP
1000 OMR145332.00000 PHP
2000 OMR290664.00000 PHP
5000 OMR726660.00000 PHP
10000 OMR1453320.00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Umman Riyali
1 PHP0.00688 OMR
5 PHP0.03440 OMR
10 PHP0.06881 OMR
20 PHP0.13762 OMR
50 PHP0.34404 OMR
100 PHP0.68808 OMR
250 PHP1.72020 OMR
500 PHP3.44040 OMR
1000 PHP6.88080 OMR
2000 PHP13.76160 OMR
5000 PHP34.40400 OMR
10000 PHP68.80800 OMR