bin Nikaragua kordobasından Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile NIO → IDR çevirin

1.000 nio
422.383 idr

1.00000 NIO = 422.38300 IDR

20:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

NIO → IDR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NIO → 0 IDR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nikaragua kordobasından Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NIO ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NIO → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nikaragua kordobası

NIO → USD

NIO → EUR

NIO → GBP

NIO → INR

NIO → JPY

NIO → RUB

NIO → AUD

NIO → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Endonezya Rupisi
1 NIO422.38300 IDR
5 NIO2111.91500 IDR
10 NIO4223.83000 IDR
20 NIO8447.66000 IDR
50 NIO21119.15000 IDR
100 NIO42238.30000 IDR
250 NIO105595.75000 IDR
500 NIO211191.50000 IDR
1000 NIO422383.00000 IDR
2000 NIO844766.00000 IDR
5000 NIO2111915.00000 IDR
10000 NIO4223830.00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Nikaragua Kordobası
1 IDR0.00237 NIO
5 IDR0.01184 NIO
10 IDR0.02368 NIO
20 IDR0.04735 NIO
50 IDR0.11838 NIO
100 IDR0.23675 NIO
250 IDR0.59188 NIO
500 IDR1.18376 NIO
1000 IDR2.36752 NIO
2000 IDR4.73504 NIO
5000 IDR11.83760 NIO
10000 IDR23.67520 NIO