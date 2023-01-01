5 Malezya ringitinden Komor frangına

Reel döviz kuru ile MYR → KMF çevirin

5 myr
496 kmf

1.00000 MYR = 99.24920 KMF

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

MYR → KMF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 MYR → 0 KMF
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malezya ringitinden Komor frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KMF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → KMF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Malezya ringiti

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Komor Frangı
1 MYR99.24920 KMF
5 MYR496.24600 KMF
10 MYR992.49200 KMF
20 MYR1984.98400 KMF
50 MYR4962.46000 KMF
100 MYR9924.92000 KMF
250 MYR24812.30000 KMF
500 MYR49624.60000 KMF
1000 MYR99249.20000 KMF
2000 MYR198498.40000 KMF
5000 MYR496246.00000 KMF
10000 MYR992492.00000 KMF
Çevrim kurları Komor Frangı / Malezya Ringiti
1 KMF0.01008 MYR
5 KMF0.05038 MYR
10 KMF0.10076 MYR
20 KMF0.20151 MYR
50 KMF0.50378 MYR
100 KMF1.00756 MYR
250 KMF2.51890 MYR
500 KMF5.03780 MYR
1000 KMF10.07560 MYR
2000 KMF20.15120 MYR
5000 KMF50.37800 MYR
10000 KMF100.75600 MYR