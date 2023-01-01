5 Malavi kvaçasından Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile MWK → AMD çevirin

5 mwk
1.83 amd

1.00000 MWK = 0.36654 AMD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

MWK → AMD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 MWK → 0 AMD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malavi kvaçasından Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MWK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MWK → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Malavi kvaçası

MWK → USD

MWK → EUR

MWK → AUD

MWK → CAD

MWK → SGD

MWK → GBP

MWK → INR

MWK → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Ermeni Dramı
1 MWK0.36654 AMD
5 MWK1.83269 AMD
10 MWK3.66539 AMD
20 MWK7.33078 AMD
50 MWK18.32695 AMD
100 MWK36.65390 AMD
250 MWK91.63475 AMD
500 MWK183.26950 AMD
1000 MWK366.53900 AMD
2000 MWK733.07800 AMD
5000 MWK1832.69500 AMD
10000 MWK3665.39000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Malavi Kvaçası
1 AMD2.72822 MWK
5 AMD13.64110 MWK
10 AMD27.28220 MWK
20 AMD54.56440 MWK
50 AMD136.41100 MWK
100 AMD272.82200 MWK
250 AMD682.05500 MWK
500 AMD1364.11000 MWK
1000 AMD2728.22000 MWK
2000 AMD5456.44000 MWK
5000 AMD13641.10000 MWK
10000 AMD27282.20000 MWK