1 Myanmar kyatından Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile MMK → TJS çevirin

1 mmk
0,01 tjs

1,000 MMK = 0,005200 TJS

20:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD136,6281,3770,941,54718,8620,8037,237
1 THB0,02710,0380,0260,0420,5150,0220,198
1 CAD0,72626,59310,6821,12313,6940,5835,255
1 EUR1,06438,9761,46611,64720,0710,8557,701

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Myanmar kyatından Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Tacikistan Somonu
1 MMK0,00520 TJS
5 MMK0,02600 TJS
10 MMK0,05200 TJS
20 MMK0,10400 TJS
50 MMK0,25999 TJS
100 MMK0,51998 TJS
250 MMK1,29994 TJS
500 MMK2,59988 TJS
1000 MMK5,19976 TJS
2000 MMK10,39952 TJS
5000 MMK25,99880 TJS
10000 MMK51,99760 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Myanmar Kyatı
1 TJS192,31600 MMK
5 TJS961,58000 MMK
10 TJS1.923,16000 MMK
20 TJS3.846,32000 MMK
50 TJS9.615,80000 MMK
100 TJS19.231,60000 MMK
250 TJS48.079,00000 MMK
500 TJS96.158,00000 MMK
1000 TJS192.316,00000 MMK
2000 TJS384.632,00000 MMK
5000 TJS961.580,00000 MMK
10000 TJS1.923.160,00000 MMK