250 Myanmar kyatından Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile MMK → DJF çevirin

250 mmk
21 djf

1,000K MMK = 0,08459Fdj DJF

20:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → DJF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08470,0847
Düşük0,08450,0844
Ortalama0,08460,0845
Değişim-0.05%0.15%
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1 MMK → DJF istatistikleri

MMK → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0847, en düşük 0,0845 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0846 oldu. MMK → DJF kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

MMK → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0847, en düşük 0,0844 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0845 oldu. MMK → DJF kurundaki değişiklik 0.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5551,3870,9271,53918,2760,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,62710,6681,10913,1730,5665,222
1 EUR1,07938,3691,49711,6619,7220,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Cibuti Frangı
1 MMK0,08459 DJF
5 MMK0,42294 DJF
10 MMK0,84587 DJF
20 MMK1,69175 DJF
50 MMK4,22938 DJF
100 MMK8,45875 DJF
250 MMK21,14687 DJF
500 MMK42,29375 DJF
1000 MMK84,58750 DJF
2000 MMK169,17500 DJF
5000 MMK422,93750 DJF
10000 MMK845,87500 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Myanmar Kyatı
1 DJF11,82210 MMK
5 DJF59,11050 MMK
10 DJF118,22100 MMK
20 DJF236,44200 MMK
50 DJF591,10500 MMK
100 DJF1.182,21000 MMK
250 DJF2.955,52500 MMK
500 DJF5.911,05000 MMK
1000 DJF11.822,10000 MMK
2000 DJF23.644,20000 MMK
5000 DJF59.110,50000 MMK
10000 DJF118.221,00000 MMK