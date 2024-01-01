250 Makedonya dinarından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile MKD → TTD çevirin

250 mkd
29,71 ttd

1,000ден MKD = 0,1188TT$ TTD

20:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → TTD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12000,1200
Düşük0,11770,1170
Ortalama0,11930,1188
Değişim0.97%0.74%
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1 MKD → TTD istatistikleri

MKD → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1200, en düşük 0,1177 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1193 oldu. MKD → TTD kurundaki değişiklik 0.97 değerindeydi.

MKD → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1200, en düşük 0,1170 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1188 oldu. MKD → TTD kurundaki değişiklik 0.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2711,3870,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,1710,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7151,49711,8141,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Trinidad ve Tobago Doları
1 MKD0,11884 TTD
5 MKD0,59422 TTD
10 MKD1,18844 TTD
20 MKD2,37688 TTD
50 MKD5,94220 TTD
100 MKD11,88440 TTD
250 MKD29,71100 TTD
500 MKD59,42200 TTD
1000 MKD118,84400 TTD
2000 MKD237,68800 TTD
5000 MKD594,22000 TTD
10000 MKD1.188,44000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Makedonya Dinarı
1 TTD8,41441 MKD
5 TTD42,07205 MKD
10 TTD84,14410 MKD
20 TTD168,28820 MKD
50 TTD420,72050 MKD
100 TTD841,44100 MKD
250 TTD2.103,60250 MKD
500 TTD4.207,20500 MKD
1000 TTD8.414,41000 MKD
2000 TTD16.828,82000 MKD
5000 TTD42.072,05000 MKD
10000 TTD84.144,10000 MKD