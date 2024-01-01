250 Makedonya dinarından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile MKD → SEK çevirin

250 mkd
47,14 sek

1,000ден MKD = 0,1885kr SEK

20:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → SEK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,19100,1910
Düşük0,18390,1812
Ortalama0,18750,1865
Değişim2.26%-0.18%
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1 MKD → SEK istatistikleri

MKD → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1910, en düşük 0,1839 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1875 oldu. MKD → SEK kurundaki değişiklik 2.26 değerindeydi.

MKD → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1910, en düşük 0,1812 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1865 oldu. MKD → SEK kurundaki değişiklik -0.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,281,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17310,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,721,49711,8141,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / İsveç Kronu
1 MKD0,18854 SEK
5 MKD0,94270 SEK
10 MKD1,88541 SEK
20 MKD3,77082 SEK
50 MKD9,42705 SEK
100 MKD18,85410 SEK
250 MKD47,13525 SEK
500 MKD94,27050 SEK
1000 MKD188,54100 SEK
2000 MKD377,08200 SEK
5000 MKD942,70500 SEK
10000 MKD1.885,41000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Makedonya Dinarı
1 SEK5,30390 MKD
5 SEK26,51950 MKD
10 SEK53,03900 MKD
20 SEK106,07800 MKD
50 SEK265,19500 MKD
100 SEK530,39000 MKD
250 SEK1.325,97500 MKD
500 SEK2.651,95000 MKD
1000 SEK5.303,90000 MKD
2000 SEK10.607,80000 MKD
5000 SEK26.519,50000 MKD
10000 SEK53.039,00000 MKD