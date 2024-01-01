100 İsveç kronundan Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile SEK → MKD çevirin

100 sek
538,55 mkd

1,000kr SEK = 5,386ден MKD

16:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → MKD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,43755,5201
Düşük5,23615,2361
Ortalama5,33205,3657
Değişim-0.96%1.71%
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1 SEK → MKD istatistikleri

SEK → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,4375, en düşük 5,2361 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,3320 oldu. SEK → MKD kurundaki değişiklik -0.96 değerindeydi.

SEK → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,5201, en düşük 5,2361 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,3657 oldu. SEK → MKD kurundaki değişiklik 1.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83910,95583,7961,3853,931
1 EUR1,09110,8537,46311,95391,4341,5114,289
1 GBP1,2791,17318,7514,015107,2041,7725,029
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2520,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Makedonya Dinarı
1 SEK5,38550 MKD
5 SEK26,92750 MKD
10 SEK53,85500 MKD
20 SEK107,71000 MKD
50 SEK269,27500 MKD
100 SEK538,55000 MKD
250 SEK1.346,37500 MKD
500 SEK2.692,75000 MKD
1000 SEK5.385,50000 MKD
2000 SEK10.771,00000 MKD
5000 SEK26.927,50000 MKD
10000 SEK53.855,00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / İsveç Kronu
1 MKD0,18568 SEK
5 MKD0,92842 SEK
10 MKD1,85684 SEK
20 MKD3,71368 SEK
50 MKD9,28420 SEK
100 MKD18,56840 SEK
250 MKD46,42100 SEK
500 MKD92,84200 SEK
1000 MKD185,68400 SEK
2000 MKD371,36800 SEK
5000 MKD928,42000 SEK
10000 MKD1.856,84000 SEK