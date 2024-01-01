250 Makedonya dinarından Rus rublesine

Reel döviz kuru ile MKD → RUB çevirin

250 mkd
375,69 rub

1,000ден MKD = 1,503руб RUB

20:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → RUB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → RUBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,57301,6207
Düşük1,49741,4486
Ortalama1,54311,5594
Değişim-1.87%-5.93%
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1 MKD → RUB istatistikleri

MKD → RUB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,5730, en düşük 1,4974 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,5431 oldu. MKD → RUB kurundaki değişiklik -1.87 değerindeydi.

MKD → RUB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,6207, en düşük 1,4486 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,5594 oldu. MKD → RUB kurundaki değişiklik -5.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2621,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,15910,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7021,49711,8151,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Rus Rublesi
1 MKD1,50275 RUB
5 MKD7,51375 RUB
10 MKD15,02750 RUB
20 MKD30,05500 RUB
50 MKD75,13750 RUB
100 MKD150,27500 RUB
250 MKD375,68750 RUB
500 MKD751,37500 RUB
1000 MKD1.502,75000 RUB
2000 MKD3.005,50000 RUB
5000 MKD7.513,75000 RUB
10000 MKD15.027,50000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Makedonya Dinarı
1 RUB0,66545 MKD
5 RUB3,32724 MKD
10 RUB6,65447 MKD
20 RUB13,30894 MKD
50 RUB33,27235 MKD
100 RUB66,54470 MKD
250 RUB166,36175 MKD
500 RUB332,72350 MKD
1000 RUB665,44700 MKD
2000 RUB1.330,89400 MKD
5000 RUB3.327,23500 MKD
10000 RUB6.654,47000 MKD