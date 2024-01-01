5.000 Makedonya dinarından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile MKD → IMP çevirin

5.000 mkd
68,89 imp

1,000ден MKD = 0,01378£ IMP

20:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MKD → IMP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MKD → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01380,0140
Düşük0,01360,0136
Ortalama0,01370,0138
Değişim0.25%-1.02%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MKD → IMP istatistikleri

MKD → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0138, en düşük 0,0136 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0137 oldu. MKD → IMP kurundaki değişiklik 0.25 değerindeydi.

MKD → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0140, en düşük 0,0136 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0138 oldu. MKD → IMP kurundaki değişiklik -1.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2781,3880,9271,6811,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17210,6681,2120,9641,1080,566
1 EUR1,07919,7191,49711,8141,4431,6590,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Man Adası poundu
1 MKD0,01378 IMP
5 MKD0,06889 IMP
10 MKD0,13777 IMP
20 MKD0,27555 IMP
50 MKD0,68887 IMP
100 MKD1,37773 IMP
250 MKD3,44432 IMP
500 MKD6,88865 IMP
1000 MKD13,77730 IMP
2000 MKD27,55460 IMP
5000 MKD68,88650 IMP
10000 MKD137,77300 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Makedonya Dinarı
1 IMP72,58320 MKD
5 IMP362,91600 MKD
10 IMP725,83200 MKD
20 IMP1.451,66400 MKD
50 IMP3.629,16000 MKD
100 IMP7.258,32000 MKD
250 IMP18.145,80000 MKD
500 IMP36.291,60000 MKD
1000 IMP72.583,20000 MKD
2000 IMP145.166,40000 MKD
5000 IMP362.916,00000 MKD
10000 IMP725.832,00000 MKD